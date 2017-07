Crash Bandicoot N. Sane Trilogy: avvistata un'immagine con interfaccia Xbox One

Nel corso delle ultime ore, Kara Zisa, artista che ha lavorato alla realizzazione dei menù di, ha pubblicato una nuova e sospetta immagine sul suo portfolio online.

L'immagine, che potete osservare in chiusura di notizia e che risulta ormai rimossa dalla pagina di Zisa, testimonia un'interfaccia utente in cui vengono mostrati i tasti del pad Xbox One. Non solo questo suggerirebbe che il gioco potrebbe arrivare sulla console Microsoft, ma non sarebbe da escludere a questo punto nemmeno un lancio su PC.

Per quanto significativi, questi nuovi indizi non ci dicono con assoluta certezza se il gioco arriverà anche sulle piattaforme Microsoft; vi invitiamo dunque ad attendere eventuali aggiornamenti da parte di Activision. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy è disponibile su PlayStation 4.