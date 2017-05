Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy: i cattivi della trilogia si mostrano in video

Il nuovo video pubblicato da Activision e Vicarious Visions ci permette di dare uno sguardo alla versione rimasterizzata dei nemici presenti in Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy, trilogia dedicata al marsupiale più famoso dei videogiochi.

Chi avrà giocato ai tre capitoli originali per PlayStation saprà bene che questi personaggi risultano più comici che cattivi, e le sequenze proposte mostrano le boss battle nella nuova veste grafica in 1080p. Protagonista del precedente video è stato invece Polar, l'orsetto polare comparso per la prima volta in Crash Bandicoot 2 Il Ritorno di Cortex.

Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy uscirà il 30 giugno su PlayStation 4 e, secondo alcune indiscrezioni non confermate, potrebbe giungere in seguito anche su altre piattaforme.