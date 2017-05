Crash Bandicoot N. Sane Trilogy a confronto con l'originale in un video

Non manca ormai molto all'uscita di, e per stuzzicare l'attesa dei fan e la memoria dei più nostalgici,hanno deciso di pubblicare un breve video che mette a confronto la versione originale di Crash Bandicoot 2 su PSOne e quella "riveduta" presente nella raccolta.

Il filmato dura appena venti secondi, ma basta per mostrare al pubblico che Crash Bandicoot N. Sane Trilogy non sarà un semplice remaster in HD, ma, come puntualizzato dal team Vicarious Visions stesso, un "remaster plus". Già ad un primo sguardo, infatti, le migliorie risultano decisamente evidenti.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che la raccolta Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, che include i primi tre capitoli dell'avventura del carismatico marsupiale, sarà disponibile a partire dal prossimo 30 giugno su PlayStation 4. Al momento, non è chiaro se il gioco resterà un'esclusiva per la console Sony, o se arriverà su altre piattaforme.