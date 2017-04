Un utente di NeoGAF ha pubblicato la foto che trovate in calce alla notizia, scattata di fronte ad uno dei chioschi con la demo diinstallati nelle scorse ore in alcuni negozi americani delle catene

Purtroppo l'utente non rivela altri dettagli in proposito, sembra però che il publisher abbia iniziato a spedire le demo ai rivenditori già all'inizio di questa settimana, così da iniziare la promozione in vista del lancio del gioco.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sarà disponibile dal 30 giugno su PlayStation 4, secondo PlayStation Ireland, la raccolta arriverà "prima su PS4" e in seguito su altre piattaforme, Sony e Activision non si sono però ancora pronunciate a riguardo.