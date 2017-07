Crash Bandicoot N. Sane Trilogy: disponibile gratuitamente il livello DLC Stormy Ascent

ha pubblicato un trailer per annunciare l'uscita di, un livello DLC per larimosso dall'originaleperché ritenuto eccessivamente difficile

Il livello extra sarà disponibile gratuitamente da ora fino al 19 agosto 2017. Stormy Ascent fu progettato da Naughty Dog come livello del primo Crash Bandicoot, ma l'eccessiva difficoltà ne sancii la rimozione. Ciononostante, i dati del livello erano rimasti presenti all'interno del disco per l'originale PlayStation, e i giocatori potevano accedervi tramite GameShark. Dan Tanguay, game director presso Vicarious Visions, ha descritto Stormy Ascent come il "livello fratello" di Slippery Climb, avente come caratteristica quella di essere più lungo di quasi quattro volte rispetto agli altri scenari.

Crash Bandicoot N-Sane Trilogy è disponibile in esclusiva su PlayStation 4.