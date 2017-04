Fra i personaggi più iconici e maggiormente apprezzati dai fan della serie di, rientra sicuramente il. Il diabolico scienziato pazzo è il protagonista del nuovo (e breve) montaggio dipubblicato sul canale YouTube di Tealgamemaster.

Il video ci mostra alcune fugaci sezioni di gameplay tratte dalle boss fight del Dr. Cortex alternate alle cutscene ampiamente rivisitate dai ragazzi di Vicarious Visions.

Lasciandovi alla visione del filmato, ricordiamo che Crash Bandicoot N. Sane Trilogy uscirà su PlayStation 4 il prossimo 30 giugno (non è chiaro al momento se il titolo rimarrà esclusiva Sony). La "Remaster Plus" di Vicarious Visions è tornata a mostrarsi di recente in tre minuti di gameplay.