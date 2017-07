Crash Bandicoot N. Sane Trilogy giocato su Twitch e YouTube stasera alle 21:00

Nella giornata di oggi (mercoledì 19 luglio) i canali Twitch e YouTube di Everyeye.it ospiteranno una nuova sessione di live gameplay di, in programma stasera dalle ore 21:00.

Francesco Fossetti giocherà in diretta con la trilogia di Crash Bandicoot continuando la sua run a Crash Bandicoot 3 Warped e facendo brevi incursioni anche in Crash Bandicoot 1 e Crash Bandicoot 2 Il Ritorno di Cortex.

La diretta andrà in onda questa sera alle 21:00 su Twitch e YouTube: vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, l'iscrizione inoltre è necessaria per poter interagire via chat con la redazione e la community.