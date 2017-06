Crash Bandicoot N. Sane Trilogy girerà in 1440p e 30fps su PS4 Pro

In una recente intervista concessa al canale YouTube HipHopGamer,ha svelato i dettagli riguardo al supporto adi

Come rivelato dagli sviluppatori, la collezione dedicata a Crash potrà beneficiare su Pro di un boost alla risoluzione, ma non farà altrettanto per quanto riguarda le performance di gioco: il titolo infatti girerà in 1440p nativi (poi upscalati in 4K) e a 30 frame al secondo.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy uscirà su PlayStation 4 il prossimo 30 giugno (la collezione include i primi tre capitoli della fortunata saga ideata da Naughty Dog). Nelle ultime ore, inoltre, è trapelato in rete un bundle di PS4 Slim dedicato alla Collection di Vicarious Visions, sebbene Sony non si sia ancora espressa ufficialmente in merito.