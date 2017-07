Crash Bandicoot N. Sane Trilogy: Guida al livello Stormy Ascent

, livello originariamente realizzato per il primoma successivamente eliminato dal gioco prima del suo rilascio ufficiale a causa della troppa difficoltà, è ora disponibile come DLC per la Remastered PlayStation 4.

Oggi vi proponiamo dunque una guida walkthrough al livello Stormy Ascent, che vi aiuterà ad affrontarlo nel miglior modo possibile.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy: Come accedere al livello Stormy Ascent

Il livello Stormy Ascent è disponibile come DLC gratuito per il gioco, perciò vi basterà accedere al PlayStation Store e scaricarlo. Dopodiché, dovrete avviare la N. Sane Trilogy e aprire il primo Crash Bandicoot. Dirigetevi quindi verso il pad viola alla fine del sentiero e date il via all’avventura.

Perché Stormy Ascent è così difficile?

Stormy Ascent è un livello colmo di piattaforme a scomparsa e in movimento, nonché basi ristrette che rendono difficile saltare correttamente. Il tempismo e la coordinazione giocano dunque un ruolo di fondamentale importanza all’interno di questo livello, lungo e colmo di insidie. Allo stesso modo, anche i checkpoint sono posizionati a notevole distanza l’uno dall’altro, perciò sarà alquanto difficile raggiungerli senza morire più volte.

Stormy Ascent: Walkthrough

Le prime sezioni di Stormy Ascent sono piuttosto semplici, ma dopo pochi secondi arriverete ad una sezione composta da scale a scomparsa. Dovrete dunque coordinare i vostri movimenti per atterrare dapprima sul gradino iniziale, saltare nuovamente sul terzo e, infine, sulla piattaforma fissa. Continuate superando ulteriori sezioni di scale a scomparsa, fino a raggiungere una serie di piattaforme mobili. Per superare questa sezione dovrete saltare sul primo blocco di pietra, per poi atterrare al centro e sfruttare l’ultimo blocco per raggiungere la piattaforma successiva. Proseguendo, incontrerete una nuova sezione con alcune scale a scomparsa ed una piattaforma nascosta all’interno del muro. Sfruttate quest’ultima per raggiungere il blocco successivo, trovando un checkpoint.

Proseguite prestando attenzione agli spuntoni a scomparsa che ostacoleranno la vostra avanzata. Al termine di queste sezione troverete l’accesso ad un livello bonus, assieme ad un nuovo checkpoint. Dopodiché, vi troverete a fronteggiare una sezione che testerà per bene la vostra pazienza, con spuntoni e piattaforme a scomparsa posizionate nei luoghi più assurdi. Dovrete affrontare la sezione rapidamente, poiché non avrete piattaforme fisse a vostra disposizione. Una volta arrivati in cima, troverete un nuovo checkpoint. A questo punto vi attenderà una nuova sezione composta da piattaforme mobili che vi condurranno alla fine del livello.

