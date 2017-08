Crash Bandicoot N. Sane Trilogy in vetta alla classifica italiana settimanale

ha pubblicato la classifica dei videogiochi più venduti in Italia su PC e console nel corso della settimana che va dal 14 al 20 agosto 2017: Crash Bandicoot N. Sane Trilogy si conferma ancora una volta al primo posto, seguito dall'intramontabile

Di seguito, le top 10 dei giochi più venduti in Italia su console e PC:

Classifica Italiana Console (14/20 Agosto 2017)

CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY - PS4

GTA V GRAND THEFT AUTO - PS4

TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE - PS4

MINECRAFT - PS4

TOM CLANCY'S GHOST RECON WILDLANDS - PS4

SPLATOON 2 - SWITCH

CALL OF DUTY INFINITE WARFARE LEGACY EDITION - PS4

MARIO KART 8 DELUXE - SWITCH

DRAGON BALL XENOVERSE 2 - PS4

BATTLEFIELD 1 - PS4

Classifica Italiana PC (14/20 Agosto 2017)

THE SIMS 4

CALL OF DUTY BLACK OPS II RE

CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3

CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2

GTA V GRAND THEFT AUTO

CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE

THE SIMS 4 LIMITED EDITION

FARMING SIMULATOR 17

BATTLEFIELD 1

FIFA 17

Su PC, The Sims 4 rimane in testa alla classifica, Call of Duty Black Ops II si aggiudica la medaglia di argento, mentre quella di bronzo va a Call of Duty Modern Warfare 3.