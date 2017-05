Crash Bandicoot N. Sane Trilogy: nuovo video gameplay del livello Sewer or Later

hanno pubblicato un nuovo video gameplay di, che mostra lo stagetratto da

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy uscirà il 30 giugno su PlayStation 4 in versione retail e digitale, tutti coloro che effettueranno il preordine otterrà lo speciale Friends Pack che include un tema dinamico e due avatar, oltre al Sunset Vista Pack che comprende un tema statico e due avatar di Crash in versione originale e attuale.

Al momento non è chiaro se Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sia esclusiva PlayStation 4 o se il gioco arriverà anche su altre piattaforme, restiamo in attesa di eventuali annunci in merito.