Crash Bandicoot N.Sane Trilogy per PS4 uscirà a maggio?

Nelle scorse settimane, un rivenditore finlandese aveva aperto i preordini diper PlayStation 4, indicando il 28 febbraio come data di uscita della raccolta. Oggi lo store online ha modificato la (presunta) data di lancio del gioco.

Secondo quanto riportato nella pagina del prodotto su VPD.fi, Crash Bandicoot N.Sane Trilogy sarà disponibile dal 26 maggio 2017 al prezzo di 59,99 euro. La finestra di lancio in questione non è stata confermata dal publisher Activision, non ci resta dunque che attendere eventuali novità in merito, ricordiamo che la N.Sane Trilogy includerà le versioni rimasterizzate di Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 L'Ira di Cortex e Crash Bandicoot 3 Warped.