Crash Bandicoot N. Sane Trilogy: portachiave e cartoline tra i bonus preordine?

Il rivenditore belga Smartoys sembra aver svelato l'arrivo di interessanti bonus preordine per: i primi 300 giocatori che effettueranno il preorder del gioco presso i negozi della catena riceveranno il ricco

Questo pacchetto include un portachiavi in metallo di Crash, un set di cartoline e un codice per riscattare un contenuto digitale non meglio specificato. Al momento, il bonus preorder in questione sembra essere esclusivo per la catena Smartoys ma non è escluso che la promozione possa essere estesa anche ad altri rivenditori, restiamo in attesa di eventuali comunicazioni da parte del publisher.

Ricordiamo che Crash Bandicoot N. Sane Trilogy uscirà il 30 giugno su PlayStation 4 e in seguito arriverà anche su altre piattaforme non meglio specificate.