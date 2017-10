Crash Bandicoot N. Sane Trilogy potrebbe uscire su Nintendo Switch?

Da tempo si parla di un possibile arrivo disu Steam e, oggi al puzzle si aggiunge un nuovo rumor che vorrebbe il gioco in arrivo anche su

La voce parte da Reddit dove un utente fa sapere che il distributore Keymailer ha inserito Crash Bandicoot N. Sane Trilogy per Nintendo Switch nei propri listini. Al momento non esistono screenshot del listino in questione, dunqur vi invitiamo a prendere la notizia con l dovute precauzioni in attesa di eventuali conferme o smentite da parte del publisher Activision.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy è attualmente disponibile solo su PlayStation 4, nessuna conferma è arrivata riguardo eventuali porting per altre piattaforme.