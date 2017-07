Crash Bandicoot N. Sane Trilogy: record di vendite a giugno in un solo giorno

è stato il gioco retail più venduto su console durante il mese di Giugno. Fin qui nulla di strano, se non fosse che la trilogia diperè uscita il 30 Giugno: in parole povere, il record mensile è stato fissato nell'arco di un solo giorno.

Un successo a dir poco notevole, considerando che il gioco è riuscito a vendere più copie retail di qualsiasi altro concorrente nell'arco di un singolo giorno. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy ha conquistato anche i giocatori del nostro paese, considerando che il titolo ha debuttato in prima posizione nella classifica italiana per console. Restando in tema di dati di vendita, oggi vi abbiamo riportato le classifiche hardware e software di giugno relative al mercato americano.

Ricordiamo che a partire da ieri è stato reso disponibile gratuitamente il livello Stormy Ascent per Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.