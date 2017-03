Crash Bandicoot N. Sane Trilogy: smentiti i rumor sulla versione PC

Nei giorni scorsi, ThisGenGaming ha pubblicato un rumor relativo all'arrivo disu PC, informazione estrapolata a una non meglio precisata hostess dello standal PAX East di Boston. In realtà, le cose non sembrano stare proprio così, come evidenziato dal sito Cultured Vultures.

Ascoltando il video qui sotto a partire dal minuto 0:23 è possibile notare come l'addetta si riferisca in realtà a Bulletstorm Full Clip Edition e non a Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Sebbene Sony abbia in passato confermato che il gioco arriverà "Prima su PlayStation 4", al momento il publisher Activision non ha confermato l'uscita di Crash Bandicoot Remastered su altre piattaforme, restiamo dunque in attesa di eventuali annunci e comunicazioni a riguardo.