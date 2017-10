Crash Bandicoot N. Sane Trilogy: smentito il rumor della versione Switch

Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato unsul possibile arrivo disu, basato sulla comparsa di questa versione nei catalogo di. Tuttavia, poche ore fa è arrivata la smentita ufficiale da parte dello stesso rivenditore.

"Il gioco è stato catalogato incorrettamente quando abbiamo importato le ultime release. Ci scusiamo per il disappunto con tutti i possessori di Nintendo Switch e i fan di Crash Bandicoot. Anch'io sarei stato contento di giocare a questo titolo." dichiara il co-fondatore di Keymailer, chiarendo così il malinteso.

Insomma, allo stato attuale l'unica versione disponibile di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy rimane quella PlayStation 4, ma ciò non esclude che il titolo possa arrivare su altre piattaforme in futuro (come per esempio Xbox One).