Crash Bandicoot N. Sane Trilogy è stato il gioco più venduto a Luglio in Italia

Classifica Italiana Luglio 2017

CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE GRAND THEFT AUTO V SPLATOON 2 BATTLEFIELD 1 MINECRAFT PLAYSTATION EDITION RISE OF THE TOMB RAIDER 20 YEAR CELEBRATION TOM CLANCY'S GHOST RECON WILDLANDS FIFA 17 (PS4) FIFA 17 (PS3)

Da segnalare la presenza di Splatoon 2 come unico titolo non PlayStation presente in Top Ten, indubbiamente un risultato positivo per lo splattatutto Nintendo. Torna in classifica anche Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration, grazie al taglio di prezzo applicato da numerose catene italiane.