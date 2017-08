Crash Bandicoot N. Sane Trilogy ha superato le aspettative di Activision

Durante l'ultima conferenza finanziaria, il CEO diEric Hirshberg ha parlato degli ottimi risultati di vendita registrati da, dichiarando che il gioco ha superato le aspettative del publisher, al punto da incoraggiare la realizzazione di altri remaster in futuro.

Il successo commerciale di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, del resto, è sotto gli occhi di tutti, basti pensare che il gioco ha dominato per diverse settimane sia la classifica inglese che quella italiana. I risultati hanno sorpassato addirittura le aspettative di Activision, al punto da incoraggiare il publisher a realizzare altri remaster pescando dalle classiche IP in mano alla compagnia, cosa che il CEO Hirshberg ritiene abbastanza probabile.

Considerando i rumor delle scorse settimane che parlavano di un possibile remaster per titoli come Crash Team Racing e Spyro the Dragon, ci domandiamo se non sia solo questione di tempo prima di assistere al loro annuncio ufficiale. Secondo voi quali IP potrebbe rispolverare Activision?