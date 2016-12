Crash Bandicoot N. Sane Trilogy: svelata la data di uscita?

La catena brasiliana Zillion Games sembra aver svelato in anticipo sui tempi la possibile data di uscita diper PlayStation 4: secondo quanto riportato sul sito del rivenditore, la raccolta sarà disponibile dal 28 febbraio 2017.

La data indicata potrebbe certamente essere un semplice placeholder, tuttavia appare sin troppo precisa e proprio per questo sono in molti a pensare che il 28 febbraio 2017 possa essere la vera data di uscita di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Ricordiamo che la raccolta include le versioni rimasterizzate di Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 e Crash Bandicoot 3 Warped, Activision non ha però ancora confermato la finestra di lancio, limitandosi a dichiarare che la trilogia uscirà nel corso del prossimo anno.