Crash Bandicoot N. Sane Trilogy: tre minuti di gameplay del livello Upstream

hanno pubblicato un nuovo video gameplay di: il filmato mostra tre minuti di gioco tratti da Upstream, il quinto livello dell'originale

Trovate la clip in calce alla notizia, recentemente il publisher ha mostrato anche una sequenza di gameplay tratta dall'edizione rimasterizzata di Crash Bandicoot 2. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy include i primi tre episodi della serie, sviluppati da Naughty Dog e usciti su PlayStation tra il 1996 e il 1998. Il lancio della collection è previsto per il 30 giugno su PlayStation 4, attualmente non è chiaro se Crash Bandicoot Trilogy sarà esclusiva Sony o se arriverà in seguito anche su altre piattaforme.