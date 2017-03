Crash Bandicoot N. Sane Trilogy: la tua animazione nel gioco, al via il contest

ha lanciato un nuovo contest dedicato a: obiettivo, trovare una nuova animazione (creata dai giocatori) per Crash da utilizzare nei momenti di inattività del gioco.

Per partecipare al contest basterà inviare il movimento di inattività tramite disegno, foto o video su Instagram, Facebook e Twitter utilizzando l'hashtag #CrashIdleContest, il vincitore vedrà la sua animazione nel gioco e riceverà un pacchetto contenente una copia di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e una maglietta.

Il concorso scadrà il prossimo 6 aprile, il regolamento completo è disponibile a questo indirizzo, purtroppo l'iniziativa è valida solamente in Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania e Spagna, ma non in Italia.