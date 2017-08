Crash Bandicoot N. Sane Trilogy uscira su Xbox One l'8 Dicembre?

Un rivenditore online ha catalogato la versionediin uscita il prossimo 8 Dicembre, dando ulteriore credito ai recentiche vorrebbero l'arrivo della raccolta anche su altra piattaforme. Siamo di fronte a una mezza conferma?

Come potete vedere a questo indirizzo, il rivenditore online base.com ha catalogato la versione Xbox One di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, con tanto di cover, prezzo (39,89 euro), pre-order e data di uscita (08/12/2017). Considerando che a fine Luglio era trapelato uno screenshot del gioco con l'interfaccia Xbox One, le possibilità che la raccolta arrivi anche sulla console Microsoft si fanno ancora più concrete.

Rimaniamo in attesa di eventuali conferme o smentite da parte di Activision.