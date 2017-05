Crash Bandicoot N. Sane Trilogy: Vicarious Vision conferma tre trofei di platino

Nelle scorse ore abbiamo avuto un'assaggio di Crash Bandicoot 3 Warped in versione rimasterizzata, e grazie ad un nuovo video gameplay del canale YouTube Kinda Funny Games, arrivano nuove informazioni riguardanti i trofei disponibili in Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.

Come confermato da Vicarious Vision, sviluppatore della trilogia dedicata al marsupiale, i giocatori potranno aggiudicarsi ben tre trofei di platino, ovvero uno per ogni titolo presente nella raccolta. In aggiunta, il filmato in questione propone ulteriori sequenze di gioco commentate dal game director Dan Tanguay.

Lasciandovi alla visione del video, vi ricordiamo che Crash Bandicoot N. Sane Trilogy è previsto per il 30 giugno su console PlayStation 4, ma in futuro potrebbe approdare anche su PC.