sembra un lavoro portato avanti con impegno e passione, che punta a riproporre in chiave moderna una delle saghe platform più amate di sempre, protagonista degli anni d'oro della prima PlayStation.

Si tratta di una remastered fedelissima alle origini, che sarà sicuramente apprezzata dagli amanti della prima trilogia, ma che si porta in dote anche tutte le mancanze che caratterizzavano le versioni per PlayStation One. Per scoprire quanto sia invecchiato il gameplay di Crash Bandicoot non ci resta che attendere il prossimo 30 giugno, quando Crash Bandicoot N. Sane Trilogy giungerà finalmente sul mercato.