Crash Bandicoot Trilogy ancora al top della classifica inglese

mantiene la prima posizione della classifica software UK: il giocoresiste da ben sette settimane consecutive in cima alla top ten, una situazione simile non si verificava dal 2007 nel Regno Unito.

Top 20 UK (21 Agosto 2017)

Il podio si completa con Grand Theft Auto V e Fallout 4, quest'ultimo tornato nei piani alti della classifica grazie al corposo taglio di prezzo applicato da numerosi rivenditori inglesi. Discreto successo anche per Agents of Mayhem, che debutta in quarta posizione.

CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY GRAND THEFT AUTO V FALLOUT 4 AGENTS OF MAYHEM MARIO KART 8 DELUXE DOOM DISHONORED 2 TOM CLANCY'S RAINBOW SIEGE SPLATOON 2 FORZA HORIZON 3 THE LEGEND OF ZELDA BREATH OF THE WILD LEGO WORLDS HORIZON ZERO DAWN CALL OF DUTY INFINITE WARFARE FIFA 17 LEGO CITY UNDERCOVER MIITOPIA DIRT 4 MINECRAFT XBOX EDITION CITIES SKYLINES PLAYSTATION 4 EDITION

La Top 20 inglese si chiude con DiRT 4, Minecraft Xbox Edition e Cities Skylines per PlayStation 4, che debutta al ventesimo posto.