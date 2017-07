Crash Bandicoot Trilogy: Guida ai boss del primo Crash Bandicoot

In questa nuova guida diandremo ad analizzare i boss del primo capitolo della serie, offrendovi utili consigli che vi aiuteranno ad affrontare l’avventura nel migliore dei modi.

Papu Papu

Papu Papu è il primo boss del gioco e piuttosto semplice da battere. Per sconfiggerlo, non dovrete far altro che evitare il suo bastone rotante e attaccarlo da dietro, saltandogli sopra. Potrete rifugiarvi sul suo trono per sfuggire alle sue offensive. Dopo averlo colpito per quattro volte, lo scontro finirà e potrete proseguire la vostra avventura.

Ripper Roo

Ripper Roo è il secondo boss del gioco. Per sconfiggerlo, dovrete agire d’astuzia ed evitare d’incrociare la sua traiettoria. Dovrete dunque saltare sulle casse mobili d’esplosivo, cercando di predire i suoi movimenti. In tal modo, dovreste riuscire a far coincidere l’esplosione della cassa TNT con l’atterraggio del boss nemico su una delle piattaforme. Danneggiatelo per tre volte e vincerete la battaglia.

Koala Kong

Koala Kong è il terzo boss del gioco. Durante lo scontro, dovrete evitare le pietre che il nemico vi lancerà, assieme alle casse d’esplosivo provenienti dall’alto. Per sconfiggerlo, dovrete schivare le tre pietre che Koala Kong vi getterà e aspettare che prenda la pietra gigante. Quando il boss raggiungerà il centro dell'area, lancerà il macigno verso di voi. Evitate l’offensiva e, mentre il vostro avversario si pavoneggerà, dovrete ruotare verso la pietra gigante, in modo da scagliarla su di lui. Ripetete questa operazione fino a sconfiggere definitivamente Koala Kong.

Pinstripe Potoroo

Pinstripe Potoroo è il quarto boss del gioco. Quando il nemico attaccherà, non dovrete far altro che nascondervi dietro ai mobili. L’avversario si accingerà poi a ricaricare l’arma e, in quel momento, dovrete danneggiarlo sferrando un attacco roteante. Per sconfiggerlo definitivamente, dovrete ridurlo al minimo della vita e attaccarlo non appena si troverà al centro della mappa, pronto a ricaricare la sua arma.

Nitrus Brio

Nitrus Brio è il quinto boss del gioco. Durante lo scontro, dovrete evitare le pozioni verdi lanciate dal nemico. Queste, dopo essere esplose al contatto con il pavimento, diverranno dei blob che cercheranno in ogni modo di attaccarvi. Dovrete dunque saltare sopra di essi per eliminarli e danneggiare il Dr. Brio. Durante le fasi finali dello scontro, N. Brio si tramuterà in un enorme mostro pronto ad eliminarvi. Per sconfiggerlo, dovrete saltare sulle piattaforme ed atterrare in testa al nemico, ferendolo. Così facendo, riuscirete a trionfare su Nitrus Brio.

Dr. Neo Cortex

Il Dr. Neo Cortex è il sesto ed ultimo boss del gioco. Durante lo scontro, dovrete evitare gli attacchi blu e viola del nemico. Ad un certo punto, il Dr. Cortex inizierà a lanciare contro di voi delle sfere verdi, che potrete respingere tramite il vostro attacco roteante. Queste danneggeranno inoltre l’avversario, che risulterà sempre più debole ad ogni vostra controffensiva. In tal modo, riuscirete infine a sconfiggerlo, completando il gioco.

