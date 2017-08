continua a dominare la classifica inglese, mantenendo la prima posizione della top ten. Al secondo posto troviamo, seguito da

Classifica Top Ten UK (7 Agosto 2017)

CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY GRAND THEFT AUTO V FALLOUT 4 DOOM DISHONORED 2 SPLATOON 2 BATTLEFIELD 1 MIITOPIA FIFA 17 TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE

Da segnalare anche il ritorno in classifica di DOOM e Dishonored 2, titoli oggetto di forti price cut presso i rivenditori inglesi. Splatoon 2 resta in top ten, seguito da Battlefield 1, Miitopia, FIFA 17 e Tom Clancy's Rainbow Six Siege.