Crash Bandicoot Trilogy: nuova copertina e video per la miglior animazione

Nelle scorse settimane,ha lanciato un contest per trovare una nuova animazione per Crash Bandicoot da utilizzare nei momenti di pausa del gioco. Oggi il publisher ha annunciato il vincitore del contest, che vedrà la sua animazione inserita in

Simon Davidian e Kirsty Capes hanno dato vita all'animazione "Crash Wumpa Volley", che vede il nostro eroe intento a giocare a pallavolo con un frutto, potete vedere il risultato finale nel video in apertura.

In calce alla notizia trovate inoltre la nuova copertina del gioco pubblicata nella pagina prodotto sul sito di Walmart Canada, decisamente diversa rispetto alla cover diffusa fino ad oggi, la quale è sempre stata etichettata come provvisorio. Non è chiaro se questa boxart sia relativa al solo mercato canadese oppure no, restiamo in attesa di chiarimenti. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy uscirà il prossimo 30 giugno su PlayStation 4.