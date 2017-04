Crash Bandicoot Trilogy: PlayStation UK segnala il gioco come esclusiva PS4

uscirà in esclusiva assoluta su PlayStation 4? In passato, la divisione irlandese di Sony ha parlato di esclusiva temporale, mentre oggi una email promozionale di PlayStation UK riporta il bollino "".

PlayStation UK ha inviato recentemente una newsletter con le prossime uscite per PS4, tra cui troviamo Uncharted The Lost Legacy (segnalato come esclusiva PS4), Farpoint e Starblood Arena (entrambi esclusive PlayStation VR) oltre a Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, anche questo evidenziato come "PS4 Exclusive", a differenza di quanto comunicato in passato da PlayStation Ireland.

Activision non si è ancora pronunciata sulla vicenda, ricordiamo che il lancio di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy è previsto per il 30 giugno, al momento solo su PlayStation 4.