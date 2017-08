Crash N. Sane Trilogy: un nuovo indizio suggerisce l'arrivo su altre piattaforme

Dopo l'avvistamento di un'immagine dicon l'interfaccia, nelle ultime ore è stato scovato un nuovo segnale che suggerisce l'arrivo del gioco su altre piattaforme. Questa volta l'indizio arriva dal sito ufficiale del titolo.

All'interno del sito ufficiale di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, infatti, c'è una funzione nascosta che può essere scovata con lo strumento di ispezione di Firefox. Come potete vedere nell'immagine riportata in calce, la funzione di acquisto prevede la possibilità di scegliere la piattaforma, anche se al momento il titolo risulta disponibile soltanto per Playstation 4. Che si tratti di un'opzione nascosta che verrà abilitata nel momento in cui Crash Bandicoot N. Sane Trilogy arriverà su altre piattaforme?

Naturalmente vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze, visto che si tratta di una semplice speculazione. Rimaniamo in attesa di eventuali conferme o smentite da parte dello sviluppatore.