Crash Team Racing Remastered: la petizione raggiunge quota 10.000 firme

Qualche mese fa è stata lanciata su Change.org una petizione per chiedere addi pubblicare l'edizione rimasterizzata diper PlayStation 4. Oggi la petizione ha raggiunto il primo traguardo, pari a 10.000 firme.

Il prossimo obiettivo è quello di raccogliere 15.000 adesioni, se volete dare il vostro contributo potete cliccare qui. E' bene chiarire che difficilmente questo genere di iniziative conquista le attenzioni dai publisher, in ogni caso si tratta di uno strumento che permette alla community di far sentire la propria voce in merito. Ai fan del peramele ricordiamo Crash Bandicoot N.Sane Trilogy uscirà a febbraio, la raccolta include le edizioni rimasterizzate di Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 e Crash Bandicoot 3 Warped.