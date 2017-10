Crazy Justice supporterà il cross-play tra Nintendo Switch, Xbox One e PC

, lo sparatutto in terza persona sviluppato da, supporterà il cross-play tra

L'annuncio è arrivato attraverso l'account Twitter ufficiale della compagnia. Ciò significa che gli utenti delle piattaforme sopracitate potranno sfidarsi tra loro. I più attenti di voi avranno notato l'assenza di PlayStation 4. Sony si è già mostrata in passato piuttosto restia a questo tipo di iniziative. Il cross-play, in ogni caso, non sarà obbligatorio, dal momento che i giocatori saranno liberi di decidere se abilitarlo o meno.

Gli sviluppatori sono ancora alla ricerca di fondi per finanziare il gioco attraverso la piattaforma Fig, la stessa che aiutò Tim Schafer e Double Fine Productions ad ottenere finanziamenti per avviare lo sviluppo di Psychonauts 2.

Crazy Justice è uno sparatutto in terza persona con elementi steampunk che si distingue per l'utilizzo della tecnica del cel-shading. Saranno presenti molti eroi differenti, tra i quali scegliere per completare le dozzine di missioni messe a disposizione dagli sviluppatori. Tra le location proposte, si segnalano New York, l'Egitto e persino il Polo Nord.

Per festeggiare l'annuncio, gli sviluppatori hanno anche pubblicato un nuovo trailer che potete vedere in cima alla notizia. Crazy Justice è atteso PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC per il 2018.