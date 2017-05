ha annunciato cheè ora disponibile gratuitamente su iOS e Android. La versione completa del gioco può essere scaricata e utilizzata senza limitazioni da App Store e Google Play, questa edizione gratuita include banner pubblicitari removibili a pagamento.

Pagando 1.99 euro sarà possibile eliminare definitivamente la pubblicità in-game, in caso contrario sarà comunque possibile giocare gratuitamente senza limitazioni temporali o contenuti ridotti. Come rivelato dal publisher, si tratta di una mossa pensata per promuovere l'imminente arrivo di Crazy Taxi Gazillionaire, nuovo episodio della serie presto disponibile su piattaforme mobile. Scarica gratis Crazy Taxi da App Store (iOS) e Google Play (Android).