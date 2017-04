Creative Assembly è al lavoro su Alien Isolation 2?

Sulle pagine dell'ultimo numero di Official PlayStation Magazine UK è comparso un rumor che potrebbe fare felici molti giocatori. Sulla rivista videoludica si afferma, infatti, chesarebbe in procinto di avviare lo sviluppo di un gioco dedicato al franchise di

"Le nostre fonti affermano che Creative Assembly, ovvero gli sviluppatori di Alien Isolation, potrebbero cominciare a lavorare su un nuovo gioco di Alien dopo aver completato i lavori su Halo Wars 2" queste le dichiarazioni di Official PlayStation Magazine. Ovviamente vi invitiamo a prendere questa notizia come un semplice rumor, dal momento che non vi è alcuna conferma ufficiale. E voi vorreste il sequel di Alien Isolation?