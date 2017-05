Continua a crescere il valore delle azioni: nella mattinata di oggi è stato raggiunto il picco massimo degli ultimi cinque anni, pari a 31,880 yen per azione, un valore che supera i 31,770 yen registrati lo scorso 20 luglio, subito dopo l'esplosione del fenomeno

Il lancio di Switch e le buone vendite registrate nelle settimane successive hanno avuto impatto positivo sulle azioni della casa di Kyoto. Nintendo Switch è stata la console più venduta in Nord America ad aprile, inoltre segnaliamo gli ottimi risultati di Mario Kart 8 Deluxe e The Legend of Zelda Breath of the Wild, entrambi i titoli hanno superato quota 1,5 milioni di copie vendute in tutto il mondo.