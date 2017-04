Crisi della pubblicità su Youtube: PewDiePie lancia il suo show su Twitch

Si sta verificando in questi giorni quella che in tanti definiscono come: molte grandi aziende -fra cui McDonald's, Pepsi, Walmart e Starbucks- hanno deciso di non farsi più pubblicità sulla piattaforma al fine di non essere associate a video con contenuti "scorretti" e non "family friendly".

Questi provvedimenti, che a prima vista potrebbero sembrare di poco conto, in realtà hanno determinato un forte calo degli introiti per gli utenti che lavorano come creators sul sito, i quali non hanno esitato a denunciare il problema. Ovviamente, anche PewDiePie ha detto la sua sulla faccenda, affermando che "non ha senso che tutti gli youtubers debbano essere danneggiati per colpa di 5 tizi razzisti [...] Sembra che Youtube stia diventando come la TV, e ciò sarà negativo per tutti". Lo svedese ha poi annunciato il lancio di una serie settimanale sul suo nuovo canale Twitch NetGlow, intitolata "Best Club". Al momento non è chiaro come si evolverà la questione, ma è probabile che molti youtubers seguiranno l'esempio di Felix o ricorreranno a soluzioni alternative qualora la situazione non dovesse migliorare.