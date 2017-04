Criterion: nessun piano per un remaster PS4 di Burnout Paradise

Durante uno scambio di battute su Twitter,ha dichiarato di non avere nessun piano per realizzare un remaster diper. Lo studio, del resto, è già impegnto a collaborare conper lo sviluppo di

Insomma, se volete giocare a Burnout Paradise potete farlo su una delle piattaforme per cui è stato già pubblicato (vale a dire PC, Xbox 360 e Playstation 3), o al limite potete rimediarlo su Xbox One dove è arrivato lo scorso Novembre grazie al programma della retrocompatibilità. Al momento non è chiaro se Criterion abbia preso in considerazione lo sviluppo di un nuovo Burnout, ma possiamo ricordarvi che alcuni ex-membri del team sono al lavoro su un nuovo gioco di corse non ancora annunciato.