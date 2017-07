CryEngine: l'ultima versione del motore grafico supporta le API Vulkan

L'ultimo aggiornamento per il motore grafico sviluppato da, il, porta diverse novità: prima tra tutte il supporto per le API 3D cross-platform, già utilizzate da titoli come

La tecnologia sarà integrata nella giornata di oggi grazie all'aggiornamento preview, che porterà così l'engine alla versione 5.4. In poche parole, da ora gli sviluppatori al lavoro su un progetto per PC potranno utilizzare le API Vulkan, e la compagnia ha fatto sapere che in futuro saranno integrate anche per i progetti destinati ad Android.

Per conoscere tutti i dettagli di questo aggiornamento preview, vi rimandiamo all'articolo pubblicato da Crytek sul suo sito internet ufficiale, che oltre a contenere tutti le informazioni propone diversi approfondimenti.