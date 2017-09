Crypt of the NecroDancer arriverà su Switch con un nuovo personaggio esclusivo

Nella versione riservata al pubblico giapponese dell'ultimo, la compagnia di Kyoto ha annunciato che Crypt of the NecroDancer , particolare rhythm game in stile roguelike, a breve debutterà su Switch.

La Grande N ha poi condiviso ulteriori informazioni tramite Twitter, rivelando che questa edizione includerà un nuovo personaggio esclusivo e il supporto alla co-op locale. Sicuramente un'aggiunta gradita ai videogiocatori che contribuirà ad aumentare l'appeal di questa versione. Per il momento la data di uscita di Crypt of the NecroDancer: Nintendo Switch Edition non è nota, gli sviluppatori si sono limitati ad affermare che arriverà "a breve". Non ci resta, dunque, che attendere ulteriori aggiornamenti da parte degli organi ufficiali.