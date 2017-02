Crystal Dynamics si espande con un nuovo studio

Come annunciato da, lo sviluppatore di Tomb Raiderha deciso di aprire un nuovo studio, con l'obiettivo di espandersi e di utilizzare attrezzature e tecnologie ancora più sofisticate. Cosa possiamo aspettarci dai prossimi progetti della compagnia?

Scot Amos di Crystal Dynamics ha parlato di un nuovo studio "allo stato dell'arte", un ambiente di lavoro che permetterà agli sviluppatori di utilizzare tecnologie più sofisticate per l'audio e per la grafica, usufruendo di monitor 4K, postazioni console e PC di alto profilo, un'area dedicata ai meeting e un nuovo stage per il motion capture. Ricordiamo inoltre che Crystal Dynamics svilupperà un gioco sugli Avengers in collaborazione con Eidos Montreal.