I Tweet risultano decisamente critpici e si limitano a ripercorrere alcuni momenti salienti di Blood Omen Legacy of Kain , Blood Omen Legacy of Kain 2 e Legacy of Kain Soul Reaver . Non è detto che i messaggi siano in qualche modo legati a un nuovo episodio della serie ed anzi questa eventualità sembra al momento decisamente remota, in particolar modo dopo il fallimento commerciale dello spin-off free to play Nosgoth .

Published in 1996 by @CrystalDynamics, Blood Omen: Legacy of Kain was the first of a legendary series introducing fans to Nosgoth. 🧛‍♂️🦇 pic.twitter.com/zForq2LB7q — CrystalD (@CrystalDynamics) 12 ottobre 2017

"Raziel. You are worthy."

Joanna Wolska's #Inktober entry features our favorite wraith Raziel.

Check out more here: https://t.co/lH7fqgXQS4 pic.twitter.com/A0EoG2tlHy — CrystalD (@CrystalDynamics) 13 ottobre 2017