Crytek annuncia Hunt Showdown con un breve teaser trailer

ha quest'oggi pubblicato un teaser trailer del suo nuovo progetto:. Il filmato, che trovate in apertura di notizia, purtroppo non rivela molto, ma permette di farci un'idea dei toni della produzione.

Il titolo nasce dalle ceneri di Hunt: Horrors of the Gilded Age, third person shooter co-op free-to-play annunciato nel 2014, di cui si erano perse le tracce. A giudicare dal breve video di presentazione, sembra che Hunt: Showdown mantenga la componente cooperativa, tuttavia le caratteristiche del gioco rimangono al momento ignote, così come la finestra di lancio e le piattafome di riferimento. Restiamo, dunque, in attesa di ulteriori informazioni e aggiornamenti da parte di Crytek.