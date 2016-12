Crytek ha chiuso gli studi di Sofia, Budapest, Istanbul, Seoul e Shangai

ha annunciato oggi la chiusura di cinque studi di proprietà della compagnia: Crytek Black Sea (Sofia), Crytek Budapest, Crytek Istanbul, Crytek Seoul e Crytek Shanghai. Restano invece attivi gli studi di Kiev e Francoforte.

Avni Yerli, co-fondatore della società, fa sapere che Crytek continuerà a sviluppare IP e franchise premium per PC e console, il CryEngine resta inoltre uno dei pilastri della società. La decisione di chiudere cinque studi è dovuta alla volontà di riallineare le risorse della compagnia e ottimizzare il processo di produzione e sviluppo, così da tornare ad essere competitivi in un mercato sempre più agguerrito. In questi anni, il gruppo ha sofferto di varie crisi finanziarie, con questa manovra Crytek vuole ridurre i costi operativi e di gestione, con l'obiettivo di creare titoli di qualità capaci di generare profitti. La compagnia metterà in atto un piano per salvaguardare i posti di lavoro dei dipendenti e dove possibile cercherà di ricollocare i talenti negli altri studi ancora attivi, garantendo loro tutta l'assistenza necessaria per superare questa delicata fase.