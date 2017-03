CS:GO World Championship: highlights e riassunto delle prime due giornate

Delle sei squadre del Gruppo A , che si sono date battaglia ieri, FaZe Clan si è aggiudicata un posto in semifinale, mentre Astralis e Immortals hanno raggiunto i quarti di finale; eliminate Ninjas in Pyjamas, OpTic Gaming e i campioni uscenti Fnatic. Per quanto riguarda il Gruppo B , Heroic è passata subito alle semifinali, mentre North e Natus Vincere si sono guadagnati un biglietto per i quarti, dove dovranno affrontare rispettivamente Immortals e Astralis; fuori dai giochi Virtus.pro, Cloud9 e SK Gaming. In calce alla notizia potete osservare alcuni degli highlight di queste due giornate. Restate sulle nostre pagine per seguire le fasi finali del torneo, che si terranno a partire dalle 12:45 (orario italiano) di domani, e si concluderanno il 5 marzo.

Si sta tenendo in questi giorni in Polonia l', nel corso del quale saranno decretati i campioni mondiali di. Poche ore fa si sono concluse le fasi a gironi, vediamo quali team sono riusciti ad avanzare alle fasi finali.