Culdcept Revolt per Nintendo 3DS arriverà in Europa la prossima Estate

ha confermato cheuscirà suanche in Europa e Nord America entro l'Estate del 2017, sia nel formato fisico che digitale. Per l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer di annuncio: ve lo abbiamo riportato in cima.

Rilasciato il 6 Luglio scorso in Giappone, Culdcept Revolt è il nuovo capitolo del popolare gioco di carte collezionabili sviluppato per Nintendo 3DS, una nuova iterazione pensata per avvicinare i giocatori meno esperti e al tempo stesso per offrire meccaniche di gioco più sofisticate ai veterani. Verranno messe a disposizione 400 carte uniche, con la possibilità di giocare sia in single player che in multiplayer online. A fondo pagina vi abbiamo proposto una nuova galleria di immagini per Culdcept Revolt.