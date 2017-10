Cuphead: arrivano i primi cloni fake per Android

Come segnalato da Destructoid, le prime fake app dihanno fatto la loro comparsa su Google Play Store. Nelle scorse ore il marketplace di Big G è stato invaso da giochi come, solamente per citarne alcuni.

Le app in questione si presentano come blandi rip-off di giochi popolari come Temple Run e Doodle Jump, con assets grafici rubati dal "vero" Cuphead. Alcuni dei titoli citati hanno raggiunto le prime posizioni della classifica download del Play Store, vendendo di fatto scaricate da decine di migliaia di persone.

Studio MDHR ha voluto mettere in guarda gli utenti e su Twitter ha più volte ribadito che al momento non esistono app e giochi ufficiali di Cuphead per iOS, Android o altre piattaforme diverse da PC e Xbox One. Il nostro invito è quello di non scaricar questi contenuti dal Play Store, poichè si tratta di materiale non originale e non autorizzato, prodotto con l'unico scopo di guadagnare denaro dalle visualizzazioni dei banner pubblicitari.