Cuphead completato da uno speedrunner con un pad di Dance Dance Revolution

Uno speedrunner è riuscito a portare a termine una sfida curiosa quanto impegnativa: completareutilizzando un pad a pedana di. Il giocatore ha caricato il video della propria impresa su Youtube: potete visionarlo in cima alla notizia.

Considerando che il gioco di Studio MDHR è già difficile di suo, l'idea di affrontarlo con un sistema di controllo così insolito non può che moltiplicarne il grado di sfida. Affidandosi al pad di Dance Dance Revolution, di fatto, l'utente in questione è riuscito a completare Cuphead giocando con "i piedi", esibendosi in un notevole esercizio di coordinazione e tempismo.

Ritornando invece a sfide più "convenzionali", ricordiamo che un altro giocatore era riuscito a sconfiggere tutti i boss di Cuphead in modalità Expert ottenendo tutti rank S.