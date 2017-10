è ora disponibile su Xbox One e PC, per l'occasioneha giocato in diretta su Twitch e YouTube con il titolo di, uno shoot'em up a ritmo di Jazz, animato magistralmente e pervaso da un incredibile fervore artistico...

In apertura della notizia potete vedere due ore di gameplay di Cuphead, la replica integrale del live gameplay andato in onda il 2 ottobre sui nostri canali. Una bella occasione per scoprire questo coloratissimo titolo, per saperne di più vi rimandiamo alla recensione e alla video recensione di Cuphead.