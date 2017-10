Cuphead: un giocatore ha sconfitto tutti i boss in modalità Expert con rank S

è disponibile solo da pochi giorni, ma su Youtube continuano ad arrivare nuovi video con le imprese dei giocatori più abili. Dopo l'utente che ha battuto tutti i boss senza subire, questa volta vi proponiamo un filmato in cui vengono sconfitti tutti i boss in modalitàcon

Come ben saprete, una volta completata l'avventura sbloccherete la modalità Expert, un nuovo livello di difficoltà che aumenterà ulteriormente il grado di sfida offerto dal gioco. Il video riportato in cima alla notizia mostra la notevole impresa portata a termine dallo youtuber horheristo: sconfiggere tutti i boss in modalità Expert ottenendo un rank pari a S. Un obiettivo che richiede sicuramente ottimi riflessi, tempismo e una conoscenza approfondita delle meccaniche.

Cosa ne pensate?